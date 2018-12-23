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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:47 ص

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي وجيما
الاهلي وجيما
الدستور مباشر
dostor.org/2446631

Dostor Live يقدم اليوم خدمة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الاحد 23-12-2018 تقدم "الدستور لايف"، البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الإثيوبي في الساعة الثالثة عصر اليوم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
ويتحدى الأهلي العديد من الأمور في هذه المواجهة يأتي في مقدمتها نقص الأوكسجين في إثيوبيا، كما أن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين غير مطمئنة، بالإضافة إلى غياب العديد من اللاعبين المميزين، وسوء أرضية الملعب. 
لكن يتطلع الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت إلى تخطي هذه المشكلات من أجل حجز مكان له في دور الستة عشرة "المجموعات".
وتسليم الفريق إلى مارتين لاساراتي المدير الفني الجديد وهو ينافس على لقب البطولة الأفريقية، حيث ستكون هذه المباراة هي الأخيرة ليوسف كمدير فني، خاصة وأنه سيعود لمنصب المدرب العام مع لاساراتي الذي سيتسلم المهمة يوم الجمعة المقبل. 
سافر الأهلي قبل المباراة بيومين وخاض الفريق تدريبين في إثيوبيا من أجل أن يعتاد اللاعبون على نقص الأوكسجين قبل المباراة، وشهدت هذه التدريبات تركيز الجهاز الفني على لعب الكرات العرضية من الناحيتين اليسرى واليمنى وكيفية استغلالها، خاصة وأنها ستكون أحد حلول الفريق لتسجيل الأهداف في المباراة. 
وسيذاع هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية على قمر النايل سات، حيث تبث هذه القناة كل البطولات المحلية في مصر مثل "الدوري - الكأس".
وسيدخل الأهلي هذا اللقاء وعينه على لقب أفريقي غائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ أربع سنوات، ويريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وحذر محمد يوسف مدرب نادي الأهلي لاعبيه من الاستهتار بالمباراة بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- 
حراسة المرمى: شريف إكرامي 
خط الدفاع: كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر 
خط الهجوم: مروان محسن.

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