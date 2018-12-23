القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:39 ص

“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت

“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت

“بث مباشر” رابط مشاهدة
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“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت
صرح المدير الفني للنادي الأهلي محمد يوسف، أن الفريق استفاد من تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة، وذلك من أجل التحضير جيدا لمباراة اليوم، وقال بأنه استفاد من التأجيل لإعداد الفريق بدنيا وذهنيا، ونتابع معكم التفاصيل العاجلة، واستعد الاهلي جيدًا لمباراة العودة اليوم.
“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار
النادي الأهلي حصل على بطولات دوري أبطال أفريقيا ثمان مرات، ووصل لكأس العالم للأندية في خمس مناسبات من قبل، في عام 2005 حصل على المركز السادس، وفي عام 2006 حصل على المركز الثالث، وفي عام 2008 حصل على المركز السادس، وفي عام 2012 حصل على المركز الرابع، وفي عام 2013 حصل على المركز السادس، وهو صاحب الأرقام القياسية بمصر في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت

تاريخ النادي الأهلي
النادي الأهلي صاحب العديد من الأرقام القياسية، ونرصد لكم عدد بطولات الأهلي المصري، وهي 40 بطولة دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و10 بطولات كأس سوبر مصري، وثمان بطولات دوري أبطال أفريقيا، وست بطولات كأس السوبر الأفريقي، وأربع بطولات كأس الكؤوس الأفريقية، و16 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولتان كأس السوبر العربي.
“بث مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت

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