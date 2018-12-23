القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
محافظات
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:37 ص

تداول 480 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال نوفمبر

تداول 480 ألف طن
أ ش أ
dostor.org/2446621

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 480 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 14%، حيث بلغ الوارد 224 ألف طن، بينما بلغ الصادر 256 ألف طن بضائع.

وقال اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، إن ميناء سفاجا شهد تداول 362 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 11% حيث بلغ الوارد 197 ألف طن والصادر 165 ألف طن.

وأضاف أن ميناء نويبع شهد تداول 42 ألف طن وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 103% حيث بلغ الوارد 14 ألف طن والصادر 28 ألف طن بضائع، في حين شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 11 ألف طن، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 52 ألف طن فوسفات.

الآن

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا.. والقاهرة 19 درجة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 23/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

ألبومات الصور

بالصور.. وزير القوى العاملة يصل بني سويف

جامعة الإسكندرية تحصد 3 فضيات وبرونزية في بطولة كمال الأجسام

تكريم يارا وليد وفريق "vortex" في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر: الدعوة إلى المواطنة من صميم الإسلام

عميد كلية الدعوة: حب الأوطان لا يتعارض مع الدين

بالفيديو .. معلم لغة عربية يضرب طالباً بعنف .. و«الحصري»: ظاهرة مستمرة

«جامعة حلوان» توقع بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مستشفي 15مايو النموذجي

«التعليم»: الأعداد النهائية لتحرير عقود المعلمين .. الأربعاء المقبل

الأمصار

بسبب إغلاق الحكومة.. ترامب يلغي سفره إلى فلوريدا

ارتفاع عدد ضحايا "تسونامي" في إندونيسيا إلى 168 شخصا

صحيفة: ماكرون رفض هدايا تميم أثناء زيارته قطر

ترامب معلقا على استقالة مبعوثه للتحالف ضد داعش: غير مهم

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صناعة المطاط في الصين تسجل أرباح قوية

عازف جيتار من فرقة "Queen" يقدم أغنية في مركز ناسا

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

فنجان واحد من القهوة المُرّة يكشف الشخصية الشريرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎