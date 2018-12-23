تداول 480 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال نوفمبر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 480 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 14%، حيث بلغ الوارد 224 ألف طن، بينما بلغ الصادر 256 ألف طن بضائع.



وقال اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، إن ميناء سفاجا شهد تداول 362 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 11% حيث بلغ الوارد 197 ألف طن والصادر 165 ألف طن.



وأضاف أن ميناء نويبع شهد تداول 42 ألف طن وزيادة الصادرات عن الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 103% حيث بلغ الوارد 14 ألف طن والصادر 28 ألف طن بضائع، في حين شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 11 ألف طن، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 52 ألف طن فوسفات.