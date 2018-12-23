تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الإثيوبي اليوم | بث مباشر الاهلي وجيما الإثيوبي لايف .. يلا شوت

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الآن نتابع معكم بث مباشر يلا شوت، مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في عودة الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا الآن، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الخاصة بالمارد الأحمر ولقاء الذهاب وتصريحات المدير الفني، وننقل توقيت انطلاق المباراة اليوم والقناة الوحيدة صاحبة حقوق البث الأفريقي، ونتابع معكم كل جديد.