هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب مدينة خانقين بالعراق

أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر ضربت مدينة خانقين بمحافظة ديالي.



وقالت المديرية فى بيان، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم، أن مركز الهزة يبعد نحو 11 كيلومترًا عن قضاء خانقين، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان والمناطق المحاذية لحدود العراق الشرقية مع إيران تعرضت في الآونة الأخيرة لهزات أرضية متعاقبة بعضها أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.