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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:33 ص

"بحوث المياه" يتقدم 1500 مركز فى الترتيب العالمى

بحوث المياه يتقدم
وائل القمحاوى
dostor.org/2446618

تقدم المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري، 1500 مركز في الترتيب بين المراكز العالمية في آخر تقييم تم نشره، عقب حصوله على مقعد بمجلس المحافظين بالمجلس العالمي للمياه.

تعد مشاركات المركز القومي لبحوث المياه في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية من الأسباب الرئيسية التى تدعم تقدم المركز فى الترتيب عالميا، ومن المتوقع أن يرتفع ترتيب المركز القومي لبحوث المياه خلال المشاركة فى مؤتمر أسبوع القاهرة الثاني للمياه، المزمع عقده خلال شهر أكتوبر 2019 والذي يجرى الإعداد له على قدم وساق من اللجنة المنظمة بالوزارة.

قال الدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز، إنه يضطلع بمجموعة من الموضوعات الفنية مثل تبطين القنوات المائية تحت الماء ومقاومة الحشائش وكفاءة استخدام مياه الري فى مصر والدول الإفريقية والتقنيات الحديثة التي سوف يتم تطبيقها في ضوء الموضوعات البحثية، فضلا عن المقترحات والتوصيات التى تعدها وحدة الفكر المائي وتقديم مقترحات للاستفادة من الرواد والخبراء في مجال المياه.

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