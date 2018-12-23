مياه سوهاج تبدأ حملة لتوعية المواطنين بأهمية استخدام الموفر الذكى

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة بدأت فى تنفيذ حملة لتوعية المواطنين بأهمية استخدام موفر المياه الذكى، الذى يتم تركيبه على جميع أنوع الحنفيات، وخلاطات المياه، ويعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 75%، بتكلفة بسيطة، ودون ضغوط مادية على المواطن مقارنة بسعر الصنابير الجديدة الموفرة للمياه.



وقال إن ذلك يأتي فى إطار جهود الشركة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لوثيقة ترشيد استهلاك المياه، التى اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، والتى تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وتوفير مليارات الأمتار المكعبة من خلال استخدام موفرات المياه الذكية التى قامت بتصنيعها شركة المعصرة للصناعات الهندسية.



وأوضح أن موفر المياه الذكى، تم تصنيعه للتحكم في معدل استهلاك المياه مما يساهم فى توفير 50% على الأقل من تكلفة فاتورة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك توفير 50% على الأقل من قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بروافع المياه للخزانات.



وأشار إلى أن الشركة ستبدأ تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية تطبيق موفرات المياه الذكية، على أن تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة لتجنب الإسراف فى استخدام المياه والحفاظ على المياه المهدرة.