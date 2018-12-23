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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:31 ص

حزب "العمال" البريطانى: سنسعى للتفاوض مجددا مع بروكسل

حزب العمال البريطانى:
ا ش ا
dostor.org/2446612

أكد زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، أنه سيسعى للتفاوض مجددا مع بروكسل من أجل صفقة أفضل تضمن مساهمة لندن في الاتحاد الجمركي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن كوربن قدم رؤيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية حصول المملكة المتحدة على صفقة أفضل تضمن مساهمة لندن في الاتحاد الجمركي وتعزيز الشراكة التجارية مع بروكسل.

وقال "كوربن" إن حزبه سيبحث عن صفقة جديدة مع بروكسل تأخذ في الاعتبار سياسات الحزب التقليدية لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في حالة فوز حزبه في انتخابات عامة طارئة ستجري قبل نهاية العام الجاري.

كان "كوربن" قد هاجم بشدة ما وصفه بالصفقة الخاسرة التي أبرمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل، مؤكدا أن لدى حزبه بدائل عدة.

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