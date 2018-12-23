أستراليا مستعدة لمساعدة إندونيسيا في أعقاب تسونامي

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده تقديم المساعدات اللازمة لإندونيسيا عند الحاجة لذلك في أعقاب موجات المد العاتية "تسونامي" التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا".



وقال موريسون - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - "إنه يوم صعب للغاية لأصدقائنا في إندونيسيا"، كما أعرب عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.



وكانت موجات تسونامي - التي يعتقد أنها نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا" - تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص بالإضافة إلى تدمير مئات المباني.