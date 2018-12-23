«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مباشر

بالصور.. وزير القوى العاملة يصل بني سويف

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، منذ قليل، الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، في مستهل زيارته للمحافظة. ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف، ووزير القوى العاملة لتفقد مصنع ...