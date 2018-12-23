بيونج يانج تنتقد مشاركة سول في تبني قرار أممي بشأن حقوق الإنسان

انتقدت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الأحد، مشاركة كوريا الجنوبية، في تمرير قرار في الأمم المتحدة يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.



وقال موقع "أوريمينزوك-كيري" الكوري الشمالي للدعاية الخارجية، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن السلطات الجنوبية أعربت عن دعمها لخطة الولايات المتحدة لإدانة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، واصفا مشاركة الجنوب بأنها "موقف ذو وجهين".



وأضاف الموقع:" أن كوريا الجنوبية تتحدث عن الثقة والوئام أمامنا، في حين أنها تتبع حيلة القوى الأجنبية خلف ظهرنا.".



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت بالإجماع في 17 ديسمبر الجاري القرار الذي يدين الانتهاكات المنتظمة وطويلة الأمد والمستمرة وواسعة الانتشار والجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.



وفي السياق ذاته، انتقد موقع "مياري"، وهو موقع آخر للدعاية الخارجية بكوريا الشمالية، الدول التي انضمت إلى القرار، محذرا من أن "أتباع" الولايات المتحدة سيدفعون ثمنا باهظا لأعمالهم الاستفزازية الخبيثة.



وبعد تبني الأمم المتحدة القرار بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية إنها تدعم القرار وأنها مصرة على موقفها الأساسي لبذل الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل التحسين الموضوعي في حقوق الإنسان للشعب الكوري الشمالي.



وجاء تبني القرار وسط جهود كوريا الجنوبية للحد من التوترات العسكرية وبناء الثقة المتبادلة مع الشمال، وفقا لوكالة يونهاب.