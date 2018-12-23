القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
حوادث
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:28 ص

بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

بدء ثانى جلسات محاكمة
حسام التمساح
dostor.org/2446600

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد علي وابنته "حبيبة" و6 متهمين آخرين؛ لاتهامهم بقتل طالب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طالب الرحاب".

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق: "أشرف. ح. ر" 55 عامًا، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 عامًا، طالبة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، و"محمد. ى. ا" سورى الجنسية، 20 عامًا، سائق، و"باسم. م. ن" 40 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"سيد. ر." وشهرته "سيكا" 40 عامًا، سائق، و"مجدى. ع. ا" 40 عامًا، سفرجى، و"وليد. ح." 32 عامًا، سائق، و"أحمد. ح" 21 عامًا، عامل، بقتل المجني علية بسام أسامه إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا إحدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى تعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب وتوثيقه بالحبال والشريط اللاصق، ما انفرد به المتهم الأول حتى أطبق على عنقه بيده قاصدا من ذلك قتله، إلى أن فارق الحياة، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته ثم ألقاه في الحفرة التى أعدها مسبقا بمساعدة المتهم الثالث ووارى جسمانه بإلقاء التراب عليه.

كشفت تحريات المباحث الجنائية؛ خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه؛ أدت بهم إلى قتله عمدا مع سبق الأصرار والترصد، حيث اتفق المتهمين الثلاثة على قتله، فاستأجر الأول وحدة سكنية، وجهز الثاني حفرة بمطبخها، واتفق مع المتهمين من الرابع حتى الثامن على التواجد بالشقة لمساعدته فى احتجاز المجني عليه وتكبيله بالحبال حال وصوله وتسليمه إليه، استدرجته المتهمة الثانية إلى مكان الواقعة مدعية إعطاء المتهم الأول له مبلغا ماليا حال حضوره، وعندما وصل المجني عليه، انقض عليه المتهمون متعديين بالضرب بأيديهم ووثقوه بالحبال وانصرفوا جميعا، عدا الأول الذي قبض على عنقه حتى خنقه، ثم بمساعدة المتهم الثالث ألقوه بالحفرة المعدة بمطبخ الشقة وردموا فوقه.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا.. والقاهرة 19 درجة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 23/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

ألبومات الصور

بالصور.. وزير القوى العاملة يصل بني سويف

جامعة الإسكندرية تحصد 3 فضيات وبرونزية في بطولة كمال الأجسام

تكريم يارا وليد وفريق "vortex" في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر: الدعوة إلى المواطنة من صميم الإسلام

عميد كلية الدعوة: حب الأوطان لا يتعارض مع الدين

بالفيديو .. معلم لغة عربية يضرب طالباً بعنف .. و«الحصري»: ظاهرة مستمرة

«جامعة حلوان» توقع بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مستشفي 15مايو النموذجي

«التعليم»: الأعداد النهائية لتحرير عقود المعلمين .. الأربعاء المقبل

الأمصار

بسبب إغلاق الحكومة.. ترامب يلغي سفره إلى فلوريدا

ارتفاع عدد ضحايا "تسونامي" في إندونيسيا إلى 168 شخصا

صحيفة: ماكرون رفض هدايا تميم أثناء زيارته قطر

ترامب معلقا على استقالة مبعوثه للتحالف ضد داعش: غير مهم

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صناعة المطاط في الصين تسجل أرباح قوية

عازف جيتار من فرقة "Queen" يقدم أغنية في مركز ناسا

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

فنجان واحد من القهوة المُرّة يكشف الشخصية الشريرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎