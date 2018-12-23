العناية الإلهية تنقذ حي المدابغ بالفيوم من حريق هائل

انقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل رجال الحماية المدنية، حي المدابغ بالفيوم من كارثة مروعة إثر اشتعال النيران بسيارة داخل ورشة تصليح بالمنطقة.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفي المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة ملاكي داخل ورشة تصليح سيارات بمنطقة المدابغ بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل امتدادها لعدد من السيارات داخل وبجوار الورشة.



وتبين حدوث ذلك نتيجة ماس كهربائي أثناء قيام عادل طلعت فتحي 37 سنة صاحب ورشة كهربائي سيارات باصلاح عطل بالسيارة رقم 9174 ف م د ملاكي ملك حمدي محمد ذكي 50 سنة صاحب محل دواجن، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة.



وتم السيطرة على النيران واخمادها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5260 اداري قسم ثان لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.