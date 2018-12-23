الخليج: قرار مجلس الأمن حول اليمن خطوة إيجابية لتنفيذ نتائج ستوكهولم

أشادت صحيفة " الخليج " الإماراتية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2451 حول اليمن والذي يدعم اتفاق استوكهولم يوم 13 ديسمبر الحالي بين وفدي الشرعية اليمنية والحوثيين بشأن مدينة الحديدة وموانئها، لأنه يحدد خطوات التنفيذ وآلياته من خلال فريق للأمم المتحدة، وقالت " إن القرار يعد خطوة جديدة إيجابية على طريق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات ستوكهولم".



وأشارت الصحيفة فى تعليق لها اليوم تحت عنوان " القرار 2451.. امتحان جديد " الى أن مهمة فريق الأمم المتحدة هي رصد انتهاكات وقف إطلاق النار، فهو مكلف بالإشراف على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يتبعه انسحابهم من المدينة إلى الأطراف الشمالية، وبموازاة ذلك تنسحب قوات الجيش الوطني قليلا إلى الوراء بعد أن كانت على مسافة ثلاثة كيلومترات من الميناء.. ومن المفترض أيضا المباشرة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى لدى الطرفين خلال الأسبوعين المقبلين بعدما تم تسليم لوائح بأسمائهم إلى الأمم المتحدة.



وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان القرار يمثل خطوة إيجابية أخرى على طريق حل الأزمة اليمنية ووقف الحرب ووضع حد لمأساة ملايين اليمنيين، فهو أيضا يفتح الطريق لحل بقية القضايا العالقة مثل إعادة فتح مطار صنعاء والتوصل إلى اتفاقات اقتصادية مثل دفع رواتب القطاع العام، وصولا إلى استكمال خطوات بناء الثقة وإطلاق عملية الحل السياسي على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.



وقالت " الخليج " في ختام افتتاحيتها.. إن القرار الجديد هو في الواقع امتحان للحوثيين في الميدان حيث ستكون عيون المراقبين الدوليين شاهدة على مدى صدقهم والتزامها بما تم الاتفاق عليه.. مطالبة الحوثيين بأن يثبتوا لليمنيين قبل الآخرين أن الوقت لم يفت بعد للعودة عن طريق الضلال - حسب الصحيفة -.