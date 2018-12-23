ارتفاع ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا و745 مفقودا

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" الواقع بين جزر جاوا وسومطرة في الأرخبيل الإندونيسي إلى 168 قتيلا و745 مفقودا.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن موجات تسونامي التي يعتقد أنها نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا" قد تسببت أيضا في إصابة أكثر من 600 شخص آخرين وتدمير مئات المباني.



يشار إلى أن تسونامي نجم عن ارتفاع المد البحري بسبب المحاق ( وجود القمر بين الأرض والشمس مما يزيد ارتفاع المد)، وتزامن ذلك مع انهيار أرضي حدث تحت سطح البحر وتسبب به ثوران بركان "آناك كراكاتوا".