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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:09 ص

كوريا الجنوبية تؤكد عدم إصابة مواطنيها في تسونامي أندونيسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2446494

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عدم وجود بلاغات حول إصابة مواطنيها جراء التسونامي الذي ضرب المناطق الساحلية الإندونيسية القريبة من مضيق سوندا يوم أمس السبت.

وأبلغت الوزارة الصحفيين في رسالة نصية (نقلتها وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية):" أنه كان هناك بعض المسافرين الكوريين الذين قاموا باللجوء إلى المناطق المرتفعة، ولم نحصل على تقارير مؤكدة بوجود أية إصابات لحقت بالكوريين."

وأضافت الوزارة أنها "سوف تستمر في التحقق من حدوث أية أضرار قد تلحق بالمواطنين الكوريين هناك، وسوف تقدم لهم المساعدة القنصلية عند الحاجة".

وفي الوقت نفسه، شكلت السفارة الكورية لدى أندونيسيا فرقة عمل للتعامل مع الوضع، كما حذرت الرعايا الكوريين من خطورة الأمواج العاتية بالقرب من المناطق الساحلية إلى يوم الثلاثاء.

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