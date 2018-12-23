القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:08 ص

فوز مانشستر يونايتد وهزيمة مانشستر سيتى الأبرز فى الصحف الإنجليزية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2446493

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة، اليوم الأحد، بنتائج مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم أمس السبت وفى مقدمتها تحقيق مانشستر يونايتد الفوز على كارديف بخماسية فى أولى مبارياته تحت قيادة المدير الفنى الجديد أولى جونار سولكشاير، وهزيمة جاره اللدود مانشستر سيتى أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين مما وسع الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى أربع نقاط قبل أعياد الميلاد.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" فى عنوانها الرئيسي:"بداية مثالية لسولكشاير فى أولى مبارياته، قاد اليونايتد لتسجيل خماسية فى مرمى كارديف للمرة الأولى منذ اعتزال سير اليكس فيرجسون".

وعن هزيمة السيتى، ذكرت "انتكاسة قوية لمسعى السيتيزنز فى السباق على اللقب، بالهزيمة أمام كريستال بالاس الصادمة فى ملعب الاتحاد".مضيفة:"هدف تاونسيند من 35 ياردة ساعد بالاس فى تحقيق الفوز".

وعن نفس المباراة، علقت صحيفة "صن" قائلة:"النسور يصدمون السيتى ويعطون هدية عيد الميلاد مبكرا لليفربول الذى انفرد بالصدارة بفارق أربع نقاط".

وفيما يتعلق بفوز اليونايتد، ذكرت الصحيفة "راشفورد وهيريرا ومارسيال ولينجارد يقودون مانشستر يونايتد للفوز 5-1 خارج ملعبه على كارديف".

وأضافت "الحياة بعد المدرب جوزيه مورينيو تبدأ بداية مثالية بالفوز الذى لم يتحقق منذ اعتزال السير اليكس فيرجسون".

ونقلت صحيفة "ديلى اكسبريس" تصريحات سولكشاير المدير الفنى الجديد المؤقت لمانشستر يونايتد بعد المباراة، حيث قال "رسالة واين رونى ألهمت لاعبى الفريق لتحقيق الفوز الكبير على كارديف".

كما نقلت تصريحات ماوريسيو سارى مدرب تشيلسى عقب الهزيمة من ليستر سيتى حيث اعترف بأنه سيكون من المستحيل على البلوز اللحاق بليفربول المتصدر.

أما صحيفة "اندبندنت" فقالت فى عنوانها الرئيسى "سولكشاير يبدأ عملية العلاج مع تحقيق اليونايتد لانتصار رائع".

وعن هزيمة السيتى، ذكرت "كريستال بالاس يحطم السيتى ويمنح ليفربول القمة بفارق اربع نقاط".معتبرة أن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى ليس لديه ما يتأسف عنه بعد الهزيمة من كريستال بالاس.

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