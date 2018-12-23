اليمن: ميليشيات الحوثي تحاول التغطية على هزائمها واصطناع البطولات

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية تحاول التغطية على هزائمها في مختلف الجبهات، واصطناع البطولات الوهمية، ومنها سيطرتها على صرواح ومأرب، مشيرا إلى أن الميليشيا حاولت التسلل لمواقع الجيش وزجت بالمئات من عناصرها في هجمات انتحارية وتكبدت خسائر فادحة.



وقال الإرياني - على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر)، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد - " إن مأرب التاريخ والحضارة والبطولة والتضحية والفداء هي أول من وقفت في وجه انقلاب الميليشيا الحوثية، وضحَّت بخيرة رجالها وفلذات أكبادها في التصدي، وستبقى عصية على الميليشيا الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، وستكون بوابة النصر على المشروع الحوثي الكهنوتي المتخلف".



وكان مصدر عسكري قد أفاد أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت قبل يومين التسلل إلى بعض المواقع في جبهة صرواح غرب مأرب، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم بالرغم من الحشود التي جمعتها منذ أيام.

