نيوزيلندا تتواصل مع إندونيسيا للتأكد من سلامة مواطنيها في أعقاب تسونامي

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أنها ليس لديها معلومات حتى الآن بأن أي من مواطنيها قد سقط بين ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت إندونيسيا منذ ساعات وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزارة الخارجية النيوزيلندية قولها إن سفارة نيوزينلدا في جاكرتا تتواصل مع السلطات المحلية للتأكد من سلامة مواطنيها المتواجدين على الأراضي الإندونيسية والبالغ عددهم 299 شخصا.



وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" إلى 62 قتيلا، كما أشارت إلى إصابة أكثر من 600 شخص آخرين بجروح.



ويعتقد أن موجات تسونامي قد نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".