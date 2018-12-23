صناعة المطاط في الصين تسجل أرباح قوية

شهدت صناعة المطاط في الصين نموا قويا في الأرباح في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم جمع بياناتها بنسبة 31.14 في المائة على أساس سنوي إلى 13.07 مليار يوان (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي)، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.



وقال البيان "ربحية الصناعة كانت أفضل من نفس الفترة من العام الماضي."



وارتفع إجمالى إنتاج الصناعة 6.31 % ليصل الى 283.13 مليار يوان، بينما ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.12 % لتصل إلى 281.62 مليار يوان.



وفي الفترة نفسها، شهد مصنعو الإطارات الرئيسيون ارتفاعًا بنسبة 1.83 % ونمو الأرباح بنسبة 41.9 %، حسبما أشار البيان.



ومنذ النصف الأخير من عام 2017، أعلن العديد من صانعي الإطارات عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام.

