القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:03 ص

المرور تضع كاميرات لمراقبة محيط تحويلات كوبرى المشير طنطاوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2446487

تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى - الذى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال التطوير - لمنع الزحام والتى تتم بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.

وعيينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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