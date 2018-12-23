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كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

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كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن
تنطلق مباراة الزمالك والقطن التشادى فى الرابعة من عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الزمالك وأندية تشاد
تعتبر المباراة الرابعة فى تاريخ مواجهات الزمالك مع فرق تشاد والثانية أمام القطن التشادى، حيث سبق له والتقى مع فريق جازيللى "غزالة" التشادى عام 2013 بدورى الأبطال وفاز الأبيض فى ذهاب دور الـ64 بالبطولة بنفس النتيجة 7 / 0 واكتفى بالتعادل السلبى فى الإياب، ولم يتلقى أى هزيمة أمام الفرق التشادية.
كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

على الرغم من سهولة المباراة وضمان التأهل إلا أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، حذر لاعبيه من الاستهانة بها والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، لاسيما حتى يحافظ الفريق على سجله بلا هزيمة فى ظل النتائج الإيجابية التى يحققها الأبيض فى المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، كما أكد المدير الفنى السويسرى أن أرضية الملعب والحضور الجماهيرى سيكون لهما تأثير على المباراة حيث يعتبرهما دافعًا قوياً للمنافس لتحقيق نتيجة إيجابية.
كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

جروس يغير طريقة لعبه أمام القطن
فيما ستشهد المباراة إراحة عدد من لاعبى الزمالك من المشاركة فى اللقاء بصفة أساسية وعلى رأسهم الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بعد استبعادهما من قائمة السفر حيث فضل جروس إراحتهما، ليشهد التشكيل الأساسى للأبيض العديد من التغييرات، حيث سيشارك عماد السيد أساسيًا فى حراسة مرمى الزمالك، بينما سيلعب محمد إبراهيم فى الوسط بجوار فرجانى ساسى وسيعود أوباما خلف كاسونجو بعد غياب اللاعب عن مباراة الذهاب للإصابة فى الظهر مع تغيير خطة لعب الفريق بعدما استقر المدير الفنى للزمالك على تعديل طريقته من 4 / 2 / 3 / 1 إلى 4 / 1 / 4 / 1.
كورة Zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

جروس

بينما سيكون هناك دوراً فى المباراة لإبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك، الذى ابتعد عن التشكيل الأساسى مؤخرًا نظراً لتألق مصطفى فتحى فى المباريات الأخيرة، حيث سيدفع به السويسرى جروس أساسيًا فى تشكيل لقاء اليوم أمام القطن التشادى.
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التشكيل المتوقع للزمالك أمام القطن
من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:"عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد إبراهيم وفرجانى ساسى وأوباما وإبراهيم حسن وكهربا فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".
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فى المقابل، لا يمتلك فريق القطن التشادى، حظوظ كبيرة فى تخطى نتيجة الذهاب، إلا أنه سيتسلح بالعديد من الأمور فى محاولة لتحقيق نتيجة طيبة وتقديم أداء جيد يحسن من صورة الفريق التى ظهرت فى مباراة الذهاب، لاسيما وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما سيكون حافزًا قوى لدى اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.
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طاقم تحكيم المباراة بين الزمالك والقطن
ويتكون طاقم التحكيم الإيفوارى لمباراة الزمالك والقطن من بينفينو سينكو حكما للساحة ويعاونه كل من عبدالرحمن ديسييه و كوامي جابرييل.
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