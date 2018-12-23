بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره القطن التشادى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة سهلة نسبية بعد الفوز الكبير الذى حققه الأبيض فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب بتروسبورت، وانتهى بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد، والتى تضمن للأبيض التأهل للدور القادم بالبطولة الأفريقية بسهولة، ونستعرض فى التقرير 5 معلومات حول المواجهة.





بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادى

تنطلق مباراة الزمالك والقطن التشادى فى الرابعة من عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.





تاريخ مواجهات الزمالك وأندية تشاد

تعتبر المباراة الرابعة فى تاريخ مواجهات الزمالك مع فرق تشاد والثانية أمام القطن التشادى، حيث سبق له والتقى مع فريق جازيللى "غزالة" التشادى عام 2013 بدورى الأبطال وفاز الأبيض فى ذهاب دور الـ64 بالبطولة بنفس النتيجة 7 / 0 واكتفى بالتعادل السلبى فى الإياب، ولم يتلقى أى هزيمة أمام الفرق التشادية.

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

على الرغم من سهولة المباراة وضمان التأهل إلا أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، حذر لاعبيه من الاستهانة بها والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، لاسيما حتى يحافظ الفريق على سجله بلا هزيمة فى ظل النتائج الإيجابية التى يحققها الأبيض فى المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، كما أكد المدير الفنى السويسرى أن أرضية الملعب والحضور الجماهيرى سيكون لهما تأثير على المباراة حيث يعتبرهما دافعًا قوياً للمنافس لتحقيق نتيجة إيجابية.

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

جروس يغير طريقة لعبه أمام القطن

فيما ستشهد المباراة إراحة عدد من لاعبى الزمالك من المشاركة فى اللقاء بصفة أساسية وعلى رأسهم الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بعد استبعادهما من قائمة السفر حيث فضل جروس إراحتهما، ليشهد التشكيل الأساسى للأبيض العديد من التغييرات، حيث سيشارك عماد السيد أساسيًا فى حراسة مرمى الزمالك، بينما سيلعب محمد إبراهيم فى الوسط بجوار فرجانى ساسى وسيعود أوباما خلف كاسونجو بعد غياب اللاعب عن مباراة الذهاب للإصابة فى الظهر مع تغيير خطة لعب الفريق بعدما استقر المدير الفنى للزمالك على تعديل طريقته من 4 / 2 / 3 / 1 إلى 4 / 1 / 4 / 1.





بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

بينما سيكون هناك دوراً فى المباراة لإبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك، الذى ابتعد عن التشكيل الأساسى مؤخرًا نظراً لتألق مصطفى فتحى فى المباريات الأخيرة، حيث سيدفع به السويسرى جروس أساسيًا فى تشكيل لقاء اليوم أمام القطن التشادى.

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القطن

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:"عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد إبراهيم وفرجانى ساسى وأوباما وإبراهيم حسن وكهربا فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".





فى المقابل، لا يمتلك فريق القطن التشادى، حظوظ كبيرة فى تخطى نتيجة الذهاب، إلا أنه سيتسلح بالعديد من الأمور فى محاولة لتحقيق نتيجة طيبة وتقديم أداء جيد يحسن من صورة الفريق التى ظهرت فى مباراة الذهاب، لاسيما وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما سيكون حافزًا قوى لدى اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن ON Sport HD1

طاقم تحكيم المباراة بين الزمالك والقطن

ويتكون طاقم التحكيم الإيفوارى لمباراة الزمالك والقطن من بينفينو سينكو حكما للساحة ويعاونه كل من عبدالرحمن ديسييه و كوامي جابرييل.