القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:54 ص

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شووت .. مشاهدة
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يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم الاحد 23/12/2018 حيث ينطلق الفريق تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس وهو علي موعد امام القطن في اياب مباريات دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 0/7 لصالح النادي الأبيض ،وتقام المباراة علي أرضية ملعب أدريس محمد أويا بالعاصمة التشادية بنجامينا في لقاء يجمع الفريقين ،كما يأتي لقاء الإياب بعد أن سافرت بعثة الزمالك إلي التشاد مساء يوم الجمعة وذلك عن طريق طائرة خاصة ،ويترأس ذلك إسماعيل يوسف عضو المجلس والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي.
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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ،تعتبر المواجهة الرابعة في تاريخ المواجهات من الزمالك امام التشاد والثانية امام القطن التشادي ،حيث أنه قد سبق والتقي فريق غزالة التشادي لعام 2013 في دوري الابطال ،كما فاز الابيض في مباريات ذهاب الدور ال 64  والتي جاءت بنفس النتيجة 7-0 كما اكتفي بالتعادل السلبي في مباريات الاياب ولم يتلقي هزائم في مباريات سابقة ،حذر المدير الفني للزمالك لاعبيه من أن يقوموا بالاستهامة به والاعتماد علي مباريات نتيجة لقاء الذهاب حيث يحافظ علي الفريق والذى قد يسجل بدون هزيمة في ظل النتائج الايجابية التي يحققها الفريق في المباريات الاخير ، يلا شوت ماتش الزمالك بث مباشر.
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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ، لايملك القطن اي حظوظ في ان يقوم بتخطي النتائج الخاصة بالذهاب ،بل أنه سوف يأتي متسلحاً بالعديد من الأمور وذلك من أجل ان يقوم بتحقيق نتيجة ايجابية من أجل تحسين صورة الفريق والتي قد ظهر بها بشكل لا يليق ضمن مباراة الذهاب ،كما أن المباراة حالياً ستقام على ارضة وأمام جماهيره وهو ما سيعطيه الحافز الاقوي لدي اللاعبين من أجل ان يقوم بتحقيق النتيجة الايجابية.
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موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم
تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً مساء اليوم الاحد وذلك علي أرضية ملعب التشاد وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،و في السادسة مساءاً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن اليوم
تنطلق احداث المباراة عن طريق قنوات اون سبورت الرياضية الارضية وقناة نايل سبورت الرياضية الارضية والتي تنقل احداث اللقاء المرتقب وسوف يعلق على المباراة المعلق حاتم بطيشة.
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