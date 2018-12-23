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الصحة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:42 ص

اكتشاف سبب الشعور بالتعب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2446472

تمكن فريق من العلماء من الكلية الملكية البريطانية في لندن، من اكتشاف وتحديد أحد أسباب متلازمة التعب المزمن Chronic fatigue syndrome أو اختصارا CFS.

وتبين من الدراسة المذكورة، أن السبب قد يكمن في فرط نشاط جهاز المناعة.

وجاء في نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Psychoneuroendocrinology، أن المتلازمة المذكورة والعوامل التي تثيرها، لا تزال غامضة ولم تدرس بشكل كاف بعد.

ومع ذلك، رجح الكثير من الدراسات السابقة ألا يكون مكمن المرض في العامل النفسي، لأن عوارض متلازمة CFS تظهر في الكثير من الأحيان بعد الإصابة بنزلة برد شديدة أو نتيجة للعدوى الفيروسية.

واكتشف فريق العلماء، بقيادة البروفيسور كارمين باريانتا، أن هذا ممكن في حال وجود جهاز مناعي يميل لإبداء ردود الفعل المفرطة ويعتقد العلماء أن لهذا العامل أصولا وراثية.

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اكتشاف سبب الشعور بالتعب

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