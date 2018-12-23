Zamalek | يلا شوت | مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار

يلتقي فريقي الزمالك والقطن التشادي ضمن بطولة الكونفدرالية 2019، في لقاء العودة ، على قناة on sport الفضائية مواجهة اليوم سهلة نسبية بعد الفوز الكبير الذى حققه فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب بتروسبورت، و انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد، والتى تضمن للأبيض التأهل للدور القادم بالبطولة الأفريقية بسهولة ونستعرض فى التقرير 5 معلومات حول المواجهة.

Zamalek | يلا شوت | مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار





مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم الأحد 23/ 12 / 2018 الكونفدرالية





تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والقطن التشادي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة.

Zamalek | يلا شوت | مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار





نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر في لقاء اليوم الأحد 23 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

Zamalek | يلا شوت | مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار





مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر