يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي





بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم مباشرة، ومشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد كرتون التشادي، تأتي ضمن مباريات الدوري التمهيدي من مباريات الكونفدرالية الإفريقية 2019 في لقاء العودة، الذي ينزل من خلالها الزمالك المصري ضيفا على القطن على أرضية ملعب إدريس محمد، كما سنقدم لكم القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم مباشرة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي



توقيت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم

بداية مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم الأحد 23-12-2018 في كاس الكونفدرالية الإفريقية، سيكون ابتداء من الساعة الثانية زولا بتوقيت غربنتش العالمي، الذي يصادف الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي



أما القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكرتون التشادي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة أون سبورت 1 المفتوحة على النايل سات، التي أعلنت أنها ستعرض مشاهدة ماتش الزمالك اليوم،وسيتواجد في التعليق على المباراة المعلق حاتم بطيشه.





يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي