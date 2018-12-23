الزمالك مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم .. الزمالك يوتيوب .. يلا شوت Zamalek

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم مباشرة، ومشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد كرتون التشادي، تأتي ضمن مباريات الدوري التمهيدي من مباريات الكونفدرالية الإفريقية 2019 في لقاء العودة، الذي ينزل من خلالها الزمالك المصري ضيفا على القطن على أرضية ملعب إدريس محمد، كما سنقدم لكم القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم مباشرة.





توقيت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم

بداية مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم الأحد 23-12-2018 في كاس الكونفدرالية الإفريقية، سيكون ابتداء من الساعة الثانية زولا بتوقيت غربنتش العالمي، الذي يصادف الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.





أما القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكرتون التشادي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة أون سبورت 1 المفتوحة على النايل سات، التي أعلنت أنها ستعرض مشاهدة ماتش الزمالك اليوم،وسيتواجد في التعليق على المباراة المعلق حاتم بطيشه.





يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي

كانت نتيجة مباراة الزمالك والقطن في مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز كبير للزمالك بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في المواجهة التي كانت أجريت في مصر، مما يجعل مباراة اليوم يدخلها الفارس الأبيض وهو الأقرب بشكل كبير من التأهل إلى الدور القادم.