يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.





يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف





ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن.





يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف





وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقطن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.





يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

موعد مباراة الزمالك والقطن





موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.









وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.





يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف





موعد مباراة الزمالك والقطن والقنوات الناقلة للمباراة





موعد مباراة الزمالك والقطن، سوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والقطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.