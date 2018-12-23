القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:24 ص

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

يلا شوت Zamalek بث
dostor.org/2446462

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

 يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن.

 يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقطن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

 
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
موعد مباراة الزمالك والقطن

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

 

وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

 يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

موعد مباراة الزمالك والقطن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والقطن، سوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والقطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والقطن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

اليوم.. الفصل فى طعن "بديع" على حكم "أحداث بنى سويف"

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا

موعد مباراة الزمالك والقطن فى كأس الاتحاد الأفريقى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

ألبومات الصور

تكريم يارا وليد وفريق "vortex" في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

معرض ومسابقة شعبة المصورين الصحفيين لعام 2018

إصلاح كسر ماسورة مياه أمام ماسبيرو

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

كشكول

«أبو عميرة»: 67% من المعلمين غير مؤهلين تربوياً

علام : «تمويل التعليم» لابد أن يتراوح من 4 إلى 8 % للناتج العام

«أبو المجد»: الكوادر الحالية غير مؤهلة لتنفيذ استراتيجية 2030

«نقيب المعلمين»: علينا تطبيق مبدأ التعليم حق للجميع من المهد إلى اللحد

«وزنك الزائد بين قوائم الرجيم ومشارط الجراحين» يوم تثقيفي بالقصر العيني.. 25 ديسمبر

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صناعة المطاط في الصين تسجل أرباح قوية

عازف جيتار من فرقة "Queen" يقدم أغنية في مركز ناسا

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

مباريات
الصحة

اكتشاف سبب الشعور بالتعب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎