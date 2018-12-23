القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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مصر
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:50 ص

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2446437

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
شبين الكوم 11 18
طنطا 12 19
دمنهور 12 18
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 20
مطروح 14 19
السلوم 09 18
سيوة 14 20
بورسعيد 13 20
دمياط 12 20
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 11 21
السويس 12 20
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 11 21
نخل 05 17
نويبع 15 23
طابا 13 21
كاترين 03 12
الطور 12 23
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 14 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 11 19
بنى سويف 11 19
المنيا 10 19
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 22
الأقصر 09 22
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 12 22
شلاتين 16 26
أبو رماد 16 25
رأس حدربة 17 24
حلايب 18 24

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