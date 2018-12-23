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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:26 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامى فى إندونيسيا لـ62 قتيلًا و600 مصاب

ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامى فى إندونيسيا لـ62 قتيلًا و600 مصاب
ا ش ا
dostor.org/2446436

أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" إلى 62 قتيلًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن موجات المد العاتية تسببت أيضا في إصابة أكثر من 600 شخص آخرين بجروح، مشيرة إلى أن هناك نحو 20 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن عشرات المباني قد تدمرت جراء الأمواج العاتية، مشيرة إلى أنه يعتقد أن موجات تسونامي قد نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".

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