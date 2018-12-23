القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:06 ص

هزيمة لاعب الشطرنج اليابانى حامل اللقب لأول مرة منذ 27 عامًا

هزيمة لاعب الشطرنج
هزيمة لاعب الشطرنج اليابانى حامل اللقب لأول مرة منذ 27 عامًا
ا ش ا
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خسر اللاعب الياباني المخضرم يوشيهارو هابو 48 عاما، صاحب اللقب في الشطرنج الياباني "شوجي" أمام منافسه أكيهيتو هيروسي "31 عاما" الذي نزع منه لقبه للمرة الأولى منذ 27 عاما.

وفي آخر مباراة من أفضل سبع منافسات على لقب "ريو" في بطولة المحترفين رقم 31، والتي أقيمت في شيمونوسكي بمحافظة ياماجوتشي، هزم هيروسي هابو في الحركة رقم 167، كما خسر هابو، الملقب "بأستاذ الشوجي" فرصة للفوز ببطولته المائة.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) على الانترنت، أن الحامل الجديد للقب "ريو" من مدينة سابورو، وبعد أن أصبح لاعبًا محترفًا للشطرنج الياباني والتي تعرف أيضا بلعبة الجنرالات "شوجي" في عام 2005، فاز بأول لقب له وهو "أوي" في عام 2010.

وعلى الرغم من الخسارة الحالية، فإن هابو الذي فاز في 1419 مباراة رسمية في المجموع، يحتاج 14 مباراة فقط للحصول على الرقم القياسي الذي حمله أستاذ الشوجي الراحل ياسوهارو أوياما.

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