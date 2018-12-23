أفلام عيد الميلاد تستحوذ على جوائز مهرجان الأفلام القصيرة فى رومانيا

فاز فيلم "إيونوت وكالين" للمخرج السينمائي سورين باوما بجائزة أفضل فيلم روماني قصير في ختام حفل توزيع جوائز المهرجان الدولي للأفلام القصيرة "نكست" في رومانيا في نسخته 12.



كما حصل الفيلم القصير "آخر يوم في السنة" على جائزة في المهرجان الذي اختتم هذا الأسبوع برعاية المعهد الثقافي الروماني، فيما قالت هيئة التحكيم عن الفيلم إنه مقاربة جديدة لموضوع مألوف عن الشعور بالوحدة في العام الجديد.



كما حصل المخرج ديوجو بالدايا على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم القصير "سراب الأخوة"، وحاز فيلم "خارج لشراء سجائر" على أفضل موسيقى تصويرية لمؤلف الموسيقى التصويرية بيير سوزي.



وذهبت جائزة الجمهور، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري، إلى فيلم "إلى هناك" من إخراج تشينجفان يانج وإلى الفيلم الروماني القصير "هدية عيد الميلاد".