القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
فن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:02 ص

أفلام عيد الميلاد تستحوذ على جوائز مهرجان الأفلام القصيرة فى رومانيا

أفلام عيد الميلاد
ا ش ا
dostor.org/2446433

فاز فيلم "إيونوت وكالين" للمخرج السينمائي سورين باوما بجائزة أفضل فيلم روماني قصير في ختام حفل توزيع جوائز المهرجان الدولي للأفلام القصيرة "نكست" في رومانيا في نسخته 12.

كما حصل الفيلم القصير "آخر يوم في السنة" على جائزة في المهرجان الذي اختتم هذا الأسبوع برعاية المعهد الثقافي الروماني، فيما قالت هيئة التحكيم عن الفيلم إنه مقاربة جديدة لموضوع مألوف عن الشعور بالوحدة في العام الجديد.

كما حصل المخرج ديوجو بالدايا على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم القصير "سراب الأخوة"، وحاز فيلم "خارج لشراء سجائر" على أفضل موسيقى تصويرية لمؤلف الموسيقى التصويرية بيير سوزي.

وذهبت جائزة الجمهور، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري، إلى فيلم "إلى هناك" من إخراج تشينجفان يانج وإلى الفيلم الروماني القصير "هدية عيد الميلاد".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

منذ شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهرين

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

الآن

حماس ترفض حل المجلس التشريعى وتدعو مصر للتدخل

اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة 25 فيلا وشقة بالشيخ زايد

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أهالى بيت لحم يضيئون "شجرة الحرية" من أجل الأسرى

ads
الأكثر قراءة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

ألبومات الصور

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

معرض ومسابقة شعبة المصورين الصحفيين لعام 2018

إصلاح كسر ماسورة مياه أمام ماسبيرو

مواطنون يقطعون ذيل وزعانف دولفين نافق لبيعه في الإسكندرية

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

كشكول

البحر الأحمر الأزهرية: لا تهاون مع المقصرين خلال الامتحانات

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد انطلاق مسابقات المنطقة لطلاب الثانوية

جامعة طنطا ترعي مشروع طلابي بتصنيع سيارة موفرة للطاقة

قرار باستئناف الدراسة بمدرسة "السقف المنهار" بعد 24 ساعة من إغلاقها

انطلاق فاعليات تدريب الإداريين بـ"بنى سويف" الأزهرية

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟

"PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

"الألوان" تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكادميوم المسرطن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎