اليوم.. الفصل فى طعن "بديع" على حكم "أحداث بنى سويف"

تصدر محكمة النقض الحكم على الطعن المقدم من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 آخرين بشأن حكم محكمة الجنايات بأحكام الموبد والمشدد، في القضية المعروفة بـ"أحداث بني سويف".



وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".



كانت النيابة أحالت في هذه القضية 93 متهمًا إلى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين نهاد القاسم عبد الوهاب امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.



ووجهت لهم النيابة عدة تهم وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة اسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات.