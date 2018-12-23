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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:06 ص

اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة 25 فيلا وشقة بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2446420

اعترف عاطل متهم بسرقة 25 فيلا وشقة فارهة بالشيخ زايد، عقب القبض عليه، بتفاصيل تكشف كيفية ارتكابه تلك السرقات حتى نجاح رجال المباحث فى القبض عليه.

وذكر المتهم "شاهير.ب.ا"، أنه كان يرصد الفيلا أو الشقة المستهدفة عدة أيام حتى يعلم مواعيد خروج المقيمين بها، ثم يستخدم آلة حادة فى كسر الباب وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية.

وأضاف المتهم أنه كان يبيع المسروقات لعملائه من أصحاب المحلات، بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، وأرشد عن عدد كبير من المسروقات، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد من الكشف عن هوية المتهم، بعدما رصدته كاميرات المراقبة خلال ارتكابه عدد من السرقات، حيث تم التوصل لهويته، والقبض عليه، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعددت البلاغات أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تفيد تعرض عدد من الفيلات والشقق للسرقة على يد مجهول.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وتوصلت تحريات الرائد سامح بدوى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إلى أن عاطل يدعى " شاهير. ب " وراء ارتكاب السرقات.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد سامح بدوى من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث الجنائية بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأجهزة كهربائية وهواتف محمولة من 25 فيلا وشقة بالشيخ زايد، وأرشد عن المسروقات.

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