"مسام" ينزع 26 ألف لغم وعبوة ناسفة باليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من نزع 64 لغمًا مضادًا للأفراد، و1430 لغمًا مضادًا للآليات، و85 عبوة ناسفة، و955 ذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018م، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 2534 لغمًا.



يذكر أنَّ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع، بلغ 26609 ألغام، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



ويهدف مشروع "مسام" الذي أطلقته المملكة باليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.