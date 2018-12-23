الكويت تعتزم إنهاء خدمات ألف وافد فى وزارة التربية

تعتزم وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات ألف موظف وافد لديها من معلمين واختصاصيين اجتماعيين ومنفذي خدمة مع نهاية شهر يونيو المقبل، تطبيقًا لسياسة الإحلال التي بدأتها الكويت للاستغناء عن الوافدين وإحلال المواطنين مكانهم منذ أكثر من عام.



وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة الكويتية إن الوزارة ستعمد إلى إنهاء خدمات حوالي 1000 موظف وافد، منهم 300 معلم، و100 اختصاصي اجتماعي، و600 منفذ خدمة، لافتة إلى أن الأسماء أرسلت إلى المناطق التعليمية وقطاعات الوزارة، للتدقيق عليها وتحديد من سيشملهم الإحلال هذا العام، والذي سيكون مع نهاية يونيو 2019.



وأضافت المصادر أن قطاع التعليم العام يعمل حاليًا على تحديد أسماء المعلمين والمعلمات الـ300 الوافدين، الذين سيتم إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي، حيث سيتم تحديدهم وفق المواد الدراسية التي يتوفر فيها كوادر وطنية كافية لسد النقص، أو المتوقع تخرجهم من كليات التربية.



وتابعت المصادر أن إدارة الخدمة المدنية خاطبت مراقبات الخدمة النفسية في المناطق التعليمية، التي ستقوم بدورها بتحديد أسماء الاختصاصيين الاجتماعيين الذين ستوضع أسماؤهم ضمن كشوفات الإحلال، حيث تم تخفيض المطلوب إنهاء خدماتهم من 200 إلى 100، بعد أن تسبب الإحلال، الذي تم العام الماضي، في نقص شديد في المدارس.



وحول إنهاء خدمات الـ 600 منفذ خدمة، ذكرت المصادر أن إنهاء خدماتهم سيكون عن طريق إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية”، مبينةً أن منطقة الفروانية التعليمية فيها أكبر عدد من منفذي الخدمة يفوق الـ2500، لعدم وجود عقود نظافة فيها، منوهةً إلى أن إدارة الخدمات العامة وقطاع المالية يعملان حاليًا على تجهيز مناقصة لتوفير عمال النظافة والخدمات لمدارس المنطقة ومرافقها.