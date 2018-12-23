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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:53 ص

الجيش اليمنى يعثر على مخازن أسلحة وخنادق لمليشيا الحوثى فى صعدة

الجيش اليمنى يعثر
وكالات
dostor.org/2446375

عثرت قوات الجيش اليمني على مخازن أسلحة وخنادق أنشأتها مليشيا الحوثي الانقلابية وسط الأحياء السكنية بمركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

وقال العقيد أركان حرب اللواء 102 قوات خاصة الوليد طامش، إن الخنادق التي تم العثور عليها يصل عمقها إلى أكثر من 30 مترًا تحت الأرض.

وأضاف العقيد طامش أن "الجيش اليمني عثر على مخازن أسلحة وسط الأحياء السكنية وبين مزارع الأهالي في مركز مديرية باقم، بعد أن تم دحر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران منها مطلع الأسبوع الماضي"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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