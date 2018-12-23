أهالى بيت لحم يضيئون "شجرة الحرية" من أجل الأسرى

احتفلت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية أمام صرح الأسرى، مساء أمس السبت، بإضاءة شجرة الحرية، وفاءً للأسيرة إسراء جعابيص وكافة الأسيرات والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بحضور نجلها منتصر وشقيقتها، والأسير المحرر سمير سرساوي، حيث تزينت الشجرة بكرات تحمل كافة أسماء الأسيرات.



وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: "إن إضاءة شجرة الميلاد والحرية، تعبر عن أننا متمسكون بالأمل والحرية والمستقبل، إضافة إلى أننا نرسل رسالة للعالم نقول فيها هنا ولد المسيح والمحبة، وستبقى هذه الرسالة قائمة ولن تتوقف حتى بعد دحر المحتل".