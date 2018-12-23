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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:49 ص

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا

مندوب روسيا بالأمم
وكالات
dostor.org/2446373

رحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، السبت، بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، واصفًا القرار "بالصائب".

وأشار المندوب الروسي - في تصريحات أوردتها شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية - إلى أن الولايات المتحدة أسهمت في قتال تنظيم "داعش " الإرهابي، مضيفًا أنه يتعين في نهاية المطاف انسحاب جميع القوى الأجنبية غير الشرعية من سوريا بما فيها القوات الأمريكية.

وحول احتمالات تنفيذ واشنطن لهذا الانسحاب، قال نيبنزيا "لقد سمعنا ذلك مرارا من قبل، وسمعنا في وقت لاحق عكس ذلك، لكنها - تبدو - هذه المرة حقيقية ".

وطالب المندوب الروسي بضرورة إجراء حوار مع واشنطن بشأن القضايا الهامة ليس من أجل مصلحة روسيا وحدها أو مصلحة الولايات المتحدة وحدها، بل من أجل مصلحة العالم تحقيقا للاستقرار الاستراتيجي والمضي في مكافحة الإرهاب وتسوية النزاع الإقليمي، مشددًا على أن موسكو تريد أن تكون علاقتها مع الولايات المتحدة علاقة احترام.

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