القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:52 ص

"السيدة العجوز" يعبر روما ويواصل بدايته القياسية بالكالتشيو

السيدة العجوز يعبر
"السيدة العجوز" يعبر روما ويواصل بدايته القياسية بالكالتشيو
وكالات
dostor.org/2446367

حافظ يوفنتوس على بدايته القياسية لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه روما أمس السبت ليضمن البقاء على القمة قبل العطلة الشتوية.

وسجل ماريو مانزوكيتش الهدف في الشوط الأول بضربة رأس ليحقق يوفنتوس فوزه الـ16 في 17 مباراة، ويستعيد فارق النقاط الثماني مع نابولي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من الوصول إلى منتصف الموسم.

ولم يخفق يوفنتوس في الفوز سوى عند التعادل 1-1 مع جنوة في أكتوبر الماضي ليواصل أفضل بداية في تاريخ المسابقة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بطريقة تقليدية عندما قابل مانزوكيتش كرة عرضية من ناحية اليمين وتفوق على منافسه دافيدي سانتون وسجل بضربة رأس قوية من مدى قريب في الدقيقة 35.

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