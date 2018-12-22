بعد انتقاده للإعلام.. شاهد ماذا طلب "الباز" من سامي عبدالعزيز

رحب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بمقال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، الذي انتقد فيه الأداء الإعلامي، وعدم اهتمامه بالقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن في المقام الأول.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، معلقًا على المقال، إن المشكلة ليست في الإعلام فقط، وإنما المنظومة، ووجه تساؤلًا للدكتور سامي: "ما تفسيرك أن التريند على السوشيال ميديا والخبر الأكثر قراءة والأكثر بحثا على جوجل، فستان رانيا يوسف؟".

وطالب الباز، عبدالعزيز بإعداد دراسة كاملة وليس مقالًا، لقياس الرأي العام، وظاهرة التريند، حتى لا نظل نتهم الإعلام وحده، فالإعلام إن كان في يعمل في سياق غير منضبط يكون أداءه غير منضبط".

ولفت الباز، إلى أن المواطن لا يهتم بالمصطلحات الاقتصادية، والفرق بينهما، كما أن فهم المواطن للقرارات الاقتصادية، لن تهون عليه أنه لا يملك المال، كما أن الإلحاح على موضوعات بعينها يفقد المشاهد الرغبة في مشاهدتها ومتابعتها، ويحتاج للتنويع.

وأردف: "أعترف بوجود مشكلة في المحتوى الإعلامي، لكننا نحتاج دراسة كبيرة للرأي العام، وتوجهاته، حتى لا نظل نتهم الإعلام وحده".



