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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:42 م

5 أسئلة تاريخية لا يعرف العامة إجابتها الصحيحة

5 أسئلة تاريخية لا
زينب إبراهيم
dostor.org/2446361

توجد العديد من الأسئلة عن أحداث غيرت مجرى التاريخ لا يعرف أغلب الناس إجاباتها الصحيحة ودائما ما يجيبون عنها بمعلومات خاطئة توارثوها عبر الزمن، وفقا لمجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية، ونستعرض هنا 5 من هذه الأسئلة:

1- من قاتل في الحرب الفرنسية الهندية؟
في الواقع كان القتال في هذه المعركة بين البريطانيين والفرنسيين حول حق الحصول على الأراضي في أمريكا الشمالية، وفاز فيها البريطانيين، وحققوا مكاسب إقليمية ضخمة لصالح التاج البريطاني، أما عن التسمية فهي تسمية أمريكية وتعني (الحرب ضد الفرنسيين والهنود الأمريكيين القاطنين في كندا حاليا).

2- من اكتشف أمريكا؟
لا يمكن تجاهل حقيقة أن الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر) وصلوا إلى الأمريكتين منذ حوالي 23000 سنة، وإن كانت كتب التاريخ تركز فقط على أول الأوروبيين الذين وصلوا هناك، وهو البحار الشهير "كريستوفر كولومبوس"، ومع ذلك فقبل 400 عام من رحلة كولومبوس وصل "Viking Leif" إلى شمال أمريكا الشمالية المعروفة بكندا، بينما لم يصل كولومبوس إلا أي من الولايات المتحدة الخمسين، وإنما وصل فقط لجزر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، حتى أن المستكشفين الإسبان يعتبروا أول من وصل من الأوروبيين إلى ما يُعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.

3- متى وقع إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟
تحتفل الولايات المتحدة باستقلالها يوم 4 يوليو، لكن هذا ليس الواقع عندما تم توقيع الوثيقة، فقد أعلنت البلاد استقلالها في 2 يوليو 1776، وتم الانتهاء من المسودة النهائية واعتمدها الكونجرس بعد يومين (4 يوليو) ولكن لم يتم التوقيع حتى يوم 2 أغسطس.

4- متى كانت ثورة "أكتوبر الأحمر" الروسية؟
في الواقع لم تقع ثورة 1917 (أكتوبر الأحمر) في شهر أكتوبر، بل وقعت يوم 7 نوفمبر، ولكن روسيا كان تستخدم التقويم اليولياني الذي جعله يوافق يوم 25 أكتوبر.

5- من أول من استقر من الأوروبيين في الولايات المتحدة الأمريكية؟
من المعروف أن المستعمرون الإنجليز أول من استقروا في الولايات المتحدة، لكن في الواقع هزمهم المستعمرون الإسبان، وتعد أقدم مدينة أمريكية قائمة إلى الآن أسسها الإسبان.

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