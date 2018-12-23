حبس ترزى قتل عشيقته ودفنها أسفل سيراميك أتيليه بأرض اللواء

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أمس السبت، بحبس ترزي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل فتاة وقطع جسدها لجزئين ودفنها داخل محله بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن وراء الواقعة "هاني. س" 42 سنة، وأن الضحية "م. ا" 32 سنة، مطلقة، كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم، وكانت تتردد عليه لشراكتها معه بـ"أتيليه" يمتلكانه في منطقة أرض اللواء بالعجوزة شمال محافظة الجيزة، والذي دفنها فيه.



وأمام النيابة أقر "هاني" بقتل المجني عليها؛ حيث أنهما ارتبطا بعلاقة غير شرعية منذ عدة أشهر، وفي الآونة الأخيرة فوجئ بها تطلب أموالًا مقابل علاقته بها ومعاشرتها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وردد المتهم: "كانت بتتخانق معايا كتير، وتطالبني بفلوس زهقت منها".



وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة، وأثناء تواجدها برفقته في المحل نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بتوجيه طعنة لها في البطن، وفكر في التخلص من الجثة فقفزت إلى ذهنه فكرة تقطيعها، ودفنها وقام خلال 4 ساعات بتقطيع جسدها بسكين كبير الحجم إلى أجزاء، ثم استعان بسائق توك توك صديق له لمساعدته في حفر أرضية المحل، ودفن الأشلاء وصب أسمنت عليها لإخفائها ومنع انتشار الرائحة.