ملك الجمل.. أول ممثلة تجسد دور المثلية الجنسية فى السينما المصرية

كان فيلم «الطريق المسدود».. أول فيلم يعرض شخصية المرأة مثلية الجنس ومتحرشة، وقامت بها «ملك الجمل» بدور «حسنية»، والقصة أن «فايزة» التي تجسدها فاتن حمامة تترك حياة القاهرة وتعمل فى مدرسة داخلية للفتيات في الريف، بحثًا عن الراحة، إلا أنها تقابل «حسنية» التي كانت ترتدي وتتحدث مثل الرجال، وكان تحرشها لفظيًا فقط، حين قالت لفاتن بمجرد وصولها المدرسة «جنان قميص النوم دا.. نفسي أشوفه عليكي».



هي ممثلة مصرية ولدت في مدينة بورسعيد في 29 يناير 1929، التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ثم بالمعهد العالي لفن التمثيل برغم عدم استقرارها بالقاهرة إلا أنها استطاعت التخرج منه بنجاح، التحقت بالإذاعة ثم عملت بالمسرح.



تعد شخصية "خالتي بمبة" هى الشخصية الفاصلة في حياتها، والتي أدتها في منتصف الستينات من القرن الماضي، والاسم أصبح يطلقه الكثيرون الآن على الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها، ملامحها جعلت منها شخصية محورية في أداء أدوار الشر مما جعل المخرجين يسندون إليها أدوار الشر التي أدتها بحرفية شديدة.



ملك الجمل هي

الزوجة الغيورة الشريرة "حكمت" في فيلم الشموع السوداء

و"الخاطبة" في اسماعيل ياسين في الأسطول

و"العمة المادية" التي تحاول الاستيلاء علي أموال بنات أخيها في فيلم نادية

و"الزوجة الطيبة" التي تحاول إنجاح حياتها في رصيف نمرة 5

و"الحماة خفيفة الظل" التي تحاول افساد زيجة ابنها في فيلم أم العروسة



بلغت مسيرتها الفنية 30 عامًا من الابداعات والانجازات وتنوع مشوارها فقدمت..

«ابن تيمية، عيلة الدوغري، مبروك جالك ولد، الأقوياء، القناع الزائف، القضية 80، المغنواتي، غريب في المدينة، ولا يزال التحقيق مستمرا، انتبهوا ايها السادة، شفيقة ومتولي، مسافر بلا طريق، متى تبتسم الدموع، الليلة الموعودة، رحلة داخل امرأة، شيلني وأشيلك، أوراق الورد، بص شوف سكر بتعمل ايه، عودة الروح، أم العروسة، الرسالة، البحث عن طريق، المطلقات، يا أنا يا هو، ريا وسكينة، حكاية بنت إسمها مرمر، القاهرة والناس، ورد وشوك، الأعماق البشرية، نادية، المطاردة، حواء على الطريق، 3 نساء، ثلاث قصص، بلاد بره، الحياة حلوة، تفاحة آدم، فارس بني حمدان، شيء في حياتي، الساقية، المستحيل، الضحية، سكة السلامة، أم العروسة، حلاق بغداد، الشموع السوداء، الأخوة الأصدقاء، بلا عودة، المحروسة، عائلة مرزوق أفندي، بنت 17، ليلة رهيبة، الطريق المسدود، حياة غانية، إسماعيل يس في الأسطول، رصيف نمرة 5، الله معنا، كدبة ابريل، عبيد المال، ريا وسكينة، زمن العجائب، كأس العذاب، خد الجميل، طيش الشباب»



توفيت الفنانة ملك الجمل عن عمر 53 عامًا، في 23 ديسمبر 1982.