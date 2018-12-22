"مفهوم الفن وتوظيفه فى خدمة المجتمع" ندوة بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا؛ حيث أقام قصر المنيا بقسم الفنون التشكيلية ورش فنية متنوعة لتصميم الورود وطريقة متميزة لتزيين البلاص مع طلبة مدرسة الصالح الإبتدائية وتربية فنية عملى، بالإضافة إلى بروفات لفرقة الفنون الشعبية استعدادًا لعروض مهرجان التحطيب بالأقصر.



وعقد بيت ثقافة ديرمواس، ندوة أدبية بعنوان "نظرية الفن" تناول المحاضر فيها مفهوم الفن واسبقيته لكل النظريات متمثلًا في الفن البدائي فيما قبل التاريخ، وتوظيف الفن روحيًا واجتماعيًا.