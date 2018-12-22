محمد عفيفي: مزايدة السادات الدينية خطيئة وتصعيده الجماعات أزعج الكنيسة

قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إن صور الرئيس الراحل أنور السادات وهو يصلي ويقرآ القرآن، كانت للمزايدة على الإخوان المسلمين، بأنه أكثر تدينًا منهم، وهذه كانت خطيئة من ضمن الخطايا.

ولفت عفيفي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "وصل الأمر بالسادات أن يقول أنا الرئيس المؤمن وأنا الدولة، أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، فكان تصعيده للجماعات الدينية أزعج الكنيسة والبابا شنودة، وطور الخلاف بينهما".