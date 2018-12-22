أسبوع ثقافي لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة الزعيم في أسيوط

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات أولى أيام فعاليات الأسبوع الثقافي الفنى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر، لذوى الاحتياجات الخاصة واكتشاف القدرات والمواهب الفنية المتميزة ودعمها ومساعدتهم، وذلك باعتبارعام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة.



بدأت الفعاليات بعقد ندوة تثقيفية بعنوان "قضية التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة" حاضر فيها رشاد عبد الحى مدير عام الإدارة التعليمية بالفتح، الدكتورة أسماء عبد الرحمن كلية الآداب جامعة أسيوط، تناول فيها الحديث حول تعريف ذوى الإحتياجات الخاصة بأنهم مجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون مُمارسة حياتهم بشكل طبيعيّ دون تقديم رعايةٍ خاصّة لهم نتيجةَ وجود قصور، بالإضافة إلى حاجتهم لخدمة تفوّق الخدمة المُقدّمة لأقرانهم من نفس العمر، كما ألقت دكتورة أسماء محاضرة حول أهمية التعليم ودوره المؤثر في حياة ذوى الإحتياجات الخاصة وكيف يرتقى الإنسان بالتعامل مع المجتمع من خلال مراحل التعليم المختلفة.



واختتمت الندوة بكلمة مدير القصر عن استكمال عمل أنشطة ثقافية وفنية لذوى الاحتياجات الخاصة فى الأيام القادمة؛ بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط سوف يعلن عنها قصر الزعيم.



وفى سياق متصل، أقام القصر ورشة فنون تشكيلية، وفى ختام الورشة تم تكريم المواهب الفنية المتميزة.