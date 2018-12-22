"الفن التشكيلي فى الحضارة الفرعونية" ندوة بثقافة القليوبية

عقد فرع ثقافة القليوبية، ندوة بعنوان "الفن التشكيلي فى الحضارة الفرعونية" للفنان عادل حنين بنادي أدب قصر ثقافة القناطر الخيرية، أدارها الشاعر محمد هباش رئيس نادى الأدب.



أعقب الندوة إلقاء بعض القصائد من الأعمال الشعرية لأعضاء نادي الأدب؛ منها قصيدة "مذكرة الموت" للشاعر خالد محمد، وقصيدة "مواويل" للشاعر إبراهيم حافظ، وقصيدة "اتكلم بالعامية" للشاعر محمد البراد.



كما نظّم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة بعنوان "الأدب المصري المعاصر في مناهج التعليم بين الحضور والغياب" لإبراهيم جاد السمري.