القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:17 م

الإسماعيلي يعلن انسحابه من مباراة المقاولون في الدوري

الإسماعيلي يعلن انسحابه
dostor.org/2446351

أعلن نادي الإسماعيلي، الانسحاب من مباراة المقاولون العرب وعدم اللعب فى الموعد الذى حدده اتحاد الكرة.

وقال النادي في بيان: "يأتى القرار فى ظل التعنت الواضح ضد النادى الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع إنبى بسبب لعب الأول فى بطولة دورى أبطال إفريقيا وهى نفس البطولة التى يشارك بها الإسماعيلي".

وأضاف: "وكان النادي الإسماعيلي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء المقاولون العرب الذى من المقرر أن يقام يوم ٢٧ ديسمبر بسبب تعارض موعده مع موعد وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم ٢٦ ديسمبر أى قبل أقل من ٢٤ ساعة من وصول الفريق".

وتابع: "وقام الإسماعيلي بإرفاق تذاكر الطيران الخاصة بالبعثة مع خطاب التأجيل، علما بأن الرحلة ما بين الإقلاع من ياوندى وحتى الوصول للقاهرة تستغرق ١٩ ساعة، لكن النادي تلقى ردا صادما من الاتحاد المصري برفضه تأجيل اللقاء دون إبداء أسباب".

وقال المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، إن قرار عدم لعب اللقاء رد فعل طبيعى على التعنت والظلم الواضح الذى يقع على فريقه، وإن القرار يهدف فى المقام الأول لحفظ حقوق وكرامة النادى الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة التى تعانى من ظلم واضح وغير مبرر فى ظل إصرار المسئولين فى اتحاد الكرة المصري على إقامة اللقاء برغم معرفتهم بمواعيد الطيران الخاصة بعودة الفريق وحالة الإجهاد الشديدة التى يمر بها اللاعبون، حيث أدى الفريق ٦ مباريات خلال ٣٠ يوما فى ثلاث دول مختلفة حيث لعب الإسماعيلى أمام الرجاء فى المغرب وماسيجير فى بوروندى وأخيرا أمام القطن فى الكاميرون.

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